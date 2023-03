Se former, se déplacer, se soigner...est difficile aux Antilles selon le rapport du Défenseur des droits

C’est à la suite du déplacement d’une délégation aux Antilles du 23 novembre au 3 décembre 2022, que le Défenseur des droits a rédigé un rapport intitulé "Servies publics aux Antilles : garantir l’accès aux droits".

Le document dresse un état des lieux et formule "des préconisations susceptibles de renforcer l’effectivité de l’accès aux services publics, pour mieux respecter les droits des usagers" en Guadeloupe et en Martinique.

Sous la direction entre autres de George Pau-Langevin, adjointe du Défenseur, chargée de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, plus de 50 entretiens ont été conduits sur place au préalable.

Des élus locaux, des représentants associatifs, professionnels et syndicaux, des responsables administratifs, des magistrats, ainsi que des délégués de l’institution, ont été entendus durant cette mission.

Ce rapport s'adresse surtout aux responsables de notre pays, pour leur dire qu’à partir du moment où les Antilles sont des territoires comme d'autres, les gens qui y habitent ont une égalité de droit avec les autres français. Par conséquent, il est urgent que dans tous ces domaines, on s'attache non pas à dire "on fait ce qu'on peut", mais se dire qu'effectivement il y a un droit à l'égalité et qu'il faut le respecter. De plus, nous avons fait une loi qui a été votée unanimement, parlant de l'égalité réelle. Cela ne suffit pas de proclamer l'égalité, il faut la faire (…). Il faut que les autorités retroussent leurs manches, pour qu’on puisse arriver à avancer significativement sur la voie de l’égalité.