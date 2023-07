Les services de l'Etat en charge de la sécurité "seront sous tension" durant le tour de Martinique des yoles rondes

Dans quelques jours (à partir du 30 juillet 2023), débute le tour de Martinique des yoles rondes. En mer, sur terre, dans les airs... tous les espaces seront davantage sécurisés durant les 8 jours de compétition. Objectif : préserver le caractère festif de cette manifestation sportive la plus populaire des grandes vacances sur l'île.

Alain Petit •

C'est sans conteste l'événement sportif qui draine durant une semaine, un important public sur les plages des villes étapes et sur l'eau au fil des régates. Ce tour de Martinique des yoles rondes est un dispositif XXL qu'il faut renouveler chaque année et surtout sécuriser, tant les enjeux humains, sportifs et économiques sont importants.

Les servies de l'Etat intransigeants sur la sécurité

En 2022, en marge de la manifestation dans la baie de Fort-de-France, une collision entre deux bateaux à moteurs avait fait 1 mort. Pour cette 37e édition, les moyens nautiques "seront présents en permanence" pour prévenir et sanctionner prévient le représentant de l'Etat.

Les forces de l'ordre nautiques ont pour consigne de filmer et photographier les contrevenants pour les verbaliser ensuite, voir les poursuivre. Jean-Christophe Bouvier, Préfet de Martinique

Cette fermeté affichée sera renforcée par des actions coordonnées entre les différents corps de la sécurité publique, avec "des moyens conséquents" :

En mer

40 gendarmes

Le patrouilleur côtier de gendarmerie

Les gardes-côtes

L’Unité littorale des affaires maritimes (1 vedette par jour)

Le Cross AG

Sur terre :

Un poste de commandement opérationnel

Les moyens du STIS

820 gendarmes

66 policiers

La police municipale

Des sociétés de sécurité privée

Dans les airs :

Sécurisation de l’espace aérien (drones et hélicoptères) avec la DGAC - Direction Générale de l'Aviation Civile.

Le week-end dernier, une action coordonnée entre la direction de la mer, la douane et la brigade nautique de la gendarmerie avait déjà permis de constater 23 infractions.

Cette opération aura été un galop d'essai pour les forces de l'ordre, lesquelles "seront mises sous tensions" durant ce tour 2023, associé à la traditionnelle Mercury Beach des bateaux à moteur, du 30 juillet au 6 août.