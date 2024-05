Les structures d’aide à la personne en grande difficulté en Martinique, alertent les professionnels

Le secteur des services à la personne est en grande souffrance en Martinique disent les professionnels de ces structures indispensables pour la prise en charge des personnes âgées de l’île.

Celles-ci attendent désespérément le solde d'une dotation octroyée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) versée par la Collectivité Territoriale de Martinique.

Sylvie Maréchal, la présidente du réseau régional des centres de services à la personne, alerte sur les difficultés générées.

C'est une subvention que devait recevoir les associations appliquant la convention collective qui ne l'ont pas reçue, en tout cas dans la totalité pour l'année 2023. On a de cesse de réclamer une information concernant le solde des 20% de cet avenant 43 et ce serait toujours en cours de traitement. Il y a encore des structures qui ont un peu de trésorerie donc elles peuvent encore avancer les salaires et les charges sociales, mais il y en a d'autres qui sont obligées malheureusement de se mettre en redressement ou d'abandonner.