Les visites reprennent chez Aimé Césaire à Fort-de-France

Après une nouvelle fermeture en août dernier à cause de la situation sanitaire, la maison d’Aimé Césaire située au 131 route de Redoute à Fort-de-France, rouvre ses portes aux visiteurs en ce mois de novembre. Les curieux peuvent s’y rendre le lundi et le mardi de 10h à 12h.

Guy Etienne •

C’est sur sa page Facebook que la Fondation Aimé Césaire a lancé l'invitation au public désireux de pénétrer dans l’intimité du poète décédé en avril 2018. Après une nouvelle fermeture en août 2021 lors de la 4e vague de la pandémie, les visites reprennent en ce mois de novembre dans la demeure de l’ancien député-maire de Fort-de-France. La maison est située au 131 route de Redoute, à Fort-de-France.

Créée en en juillet 2018, la FAC est vouée à faire perdurer la mémoire et la vision du chantre de la négritude. (FAC - Fondation Aimé Césaire)

Un site très sollicité

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le site a accueilli plusieurs manifestations culturelles entre les fermetures temporaires, telles que des rencontres littéraires, des pièces de théâtre, des tournages de courts métrages ou encore des spectacles musicaux.

Réouverture de la maison d'Aimé Césaire au public en novembre 2021 à Fort-de-France. • ©Ville de Fort-de-France / Facebook Fondation Aimé Césaire / DR

Les visites dans cette demeure de style colonial, classée monument historique depuis 2014, sont toutefois limitées.

Elles ont lieu le lundi et le mardi entre 10h et 12h. Immersion possible également pour les scolaires mais sur rendez-vous, "pour une découverte de l’œuvre et de la pensée de l’écrivain à travers des ateliers pédagogiques, dans le cadre des actions culturelles et artistiques jusqu’aux classes post-BAC" précise la Fondation.

Pour contacter la FAC, adressez-vous à l’adresse mail suivante :

johanna.auguiac@wanadoo.fr