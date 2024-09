Levée du blocage au grand port, les conteneurs peuvent à nouveau entrer et sortir

Partager :

La décision a été prise ce mercredi matin (4 septembre), à l'issue d'une assemblée générale des syndicats des travailleurs du port et des ouvriers dockers et portiqueurs. Les conteneurs peuvent à nouveau entrer et sortir du port de Fort-de-France.

Ils ont obtenu gain de cause. Dans leur communiqué du dimanche 1er septembre, les syndicats réclamaient la libération de Rodigue Petitot. Le président du RPPRAC a été libéré lundi soir (2 septembre) avec le statut de témoin assisté. Ils souhaitaient également des échanges sur le sujet de la vie chère. L'annonce d'une rencontre, jeudi 5 septembre, a été faite par le préfet Jean-Christophe Bouvier au journal télévisé de Martinique la 1ère ce mardi soir (3 septembre). Ainsi, à l'issue de l'assemblée générale de ce mercredi matin (5 septembre), les syndicats ont décidé de lever le blocage. La circulation a repris ce mercredi 4 septembre. Rappelons que durant ces deux jours de mobilisation, les opérations de manutention pour les bateaux à quai et les conteneurs déjà présents sur le port ont été maintenues au terminal de la Pointe des Grives. Seules les entrées et sorties des conteneurs étaient bloquées.

