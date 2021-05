Lundi 10 mai 2021 : déconfinement partiel en Martinique

Le 3e confinement en vigueur depuis le 17 avril dernier s’achève partiellement. Dès ce lundi 10 mai 2021, un déconfinement progressif sera amorcé. Circulation libre, reprise des cours en présentiel, réouverture des magasins et centres commerciaux… Par contre, le couvre-feu est maintenu.

Guy Etienne •

Après 22 jours de nouvelles restrictions sanitaires, la Martinique retrouve une activité à peu près normale, à compter du lundi 10 mai 2021. L’autorité préfectorale et l’Agence Régionale de la Santé ont été attentives à la baisse du nombre de cas positifs observée ces derniers jours. Du coup, l’étau se desserre progressivement.

Circulation normale

Les automobilistes pourront de nouveau circuler au-delà de 10 km du domicile. Les attestations de déplacement ne sont plus exigées. En revanche, le couvre-feu est maintenu, entre 19h et 5h du matin.

Réouverture des commerces

Les magasins et les galeries commerciales peuvent rouvrir, en maintenant une jauge de 8m2 par client. Mais les salles de sport et les restaurants devront attendre encore, avant de reprendre leurs activités sans masque. La vente à emporter en journée et la livraison après 19h restent autorisées.

Retour au collège et au lycée

Les cours reprennent en présentiel dans les collèges et les lycées. Concernant la restauration des élèves à la pause méridienne, "maintien des règles strictes de distanciation" précisent les autorités. Pas de changement pour l’université.

Restrictions maintenues pour les voyages

Les motifs impérieux restent en vigueur à propos des voyages. De "nouvelles règles d’ici à fin mai", sont attendues.

La préfecture promet une "clause de revoyure dans 15 jours". Ce sera sans doute en fonction des indicateurs liées à la pandémie dans l’île.