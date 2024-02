Maël Odonnat, un jeune ingénieur martiniquais qui met ses compétences à profit pour son île

Maël Odonnat est ingénieur au sein de la direction technique à la centrale de Bellefontaine. Après de brillantes études dans l’Hexagone, le jeune homme fait son grand retour en Martinique. Aujourd’hui, il inspire les nouvelles générations.

Maël Odonnat est un ingénieur Martiniquais de 27 ans. Depuis 2023, le jeune homme travaille au sein de la direction technique à la centrale de Bellefontaine. Mais pour atteindre ce niveau, Maël a beaucoup travaillé.

Il faut s’accrocher. À l’école donner le maximum, écouter ses parents, parce que j’avoue que si je n’avais pas écouté mes parents je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Et toujours donner le maximum à l’école pour arriver le plus loin possible. interrogé par Eddylia Eugène-Mormin

Après l’obtention de son Bac scientifique option SVT au lycée Acajou 2 au Lamentin, il intègre une classe préparatoire scientifique au lycée de Bellevue. C'est à l'âge de 20 ans que Maël Odonnat quitte son île pour s'installer à La Rochelle où il entre dans une école d’ingénieurs généraliste.

Un retour en Martinique inopiné

À l’issue de sa 1ère année d’école d’ingénieurs, Maël Odonnat décide de se spécialiser dans l’énergie et la motorisation, plus précisément les moteurs à combustion interne (moteurs essence, moteurs diesel).

Il intègre alors une école spécialisée dans le domaine. À ce niveau, le jeune étudiant était loin de s’imaginer qu’il trouverait sa place sur son île natale. Initialement, Maël désirait intégrer le secteur automobile.

C’était le fruit du hasard. (...) Une fois que j’ai obtenu mon deuxième diplôme, mon master spécialisé, j’ai répondu à une offre publiée par EDF PEI qui recherchait un ingénieur motoriste. Donc, ça correspondait à mon profil. J’ai postulé et ils m’ont rappelé un mois après et j’ai été pris. Il s’avère que j’ai intégré la direction technique au sein d’EDF PEI dont les agents sont basés sur les différentes centrales, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Corse. Donc, dès le départ, mon manager m’a indiqué que j’allais être amené à être muté sur une des centrales. J’ai commencé à la Défense et j'ai été muté à Bellefontaine en avril 2023.

Aujourd’hui, le jeune homme réalise l'opportunité qui s'est présentée à lui, car les places sont rares.

Effectivement, en Martinique il n’y a pas énormément de poste pour des ingénieurs puisqu’on est sur une pyramide. Quand on arrive en haut de la pyramide, il y a moins de postes. Donc, j’ai réalisé récemment que j'avais quand même une chance incroyable d’avoir pu rentrer en Martinique pour exercer ma profession et surtout exercer un métier que j’aime, que j’affectionne.

Il l'avoue, cette chance ne sera pas accessible à tous en Martinique.

Pour être honnête, je ne sais pas s'il y a de la place pour autant d’ingénieurs. Je ne suis pas certain, qu’il y ait de la place pour 40 ingénieurs d’une même promotion en Martinique.

Fort de son expérience, il encourage la nouvelle génération à travailler tout en restant "épanoui".