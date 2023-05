Sauvetage en mer : la femme portée disparue dans le canal de Sainte-Lucie reste introuvable

Les opérations de recherche coordonnées par le CROSSAG (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane) se poursuivent ce dimanche 14 mai 2023, pour tenter de localiser la dernière occupante toujours portée disparue, du navire "Sé kon sa nou yé".

L’embarcation avait quitté le port du Marin vendredi 12 mai vers 16h00, en direction de l’île de Sainte-Lucie, au sud de la Martinique, avec à son bord neuf personnes.

Des moyens aériens et nautiques français et étrangers sont engagés de manière permanente dans le canal de Sainte-Lucie et notamment, l’hélicoptère de la Sécurité Civile (Dragon 972), la vedette SNSM du Marin (SNS 256), le patrouilleur maritime des autorités de police de Sainte-Lucie (Protector), ainsi qu’un avion de l’armée de l’air de la Barbade (C26).