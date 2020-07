Le Martiniquais Christian Fitte-Duval, légende du handball diéppois s'en est allé

Le Martiniquais Christian Fitte-Duval, l'une des figures légendaires du handball Dieppois dans les années 70, est décédé à 64 ans à Dieppe. Entraîneur des féminines d'Arques, il avait permis à Dieppe de devenir vice-champion de France en 1974.

Daniel Betis •

La légende Fitte-Duval était attaché aux valeurs humaines

Christian Fitte-Duval, 64 ans, est mort à Dieppe (Seine-Maritime en région Normandie). Il était considéré dans sa ville d’adoption, comme une légende et un monument du handball.L’enfant des Terres sainville, quartier populaire près du centre-ville de Fort-de-France, a commencé à 10 ans sa carrière au sein de Dieppe UC. Véritable révélation, il était l’un des meilleurs joueurs de sa génération.Sa ténacité, son travail assidu et son jeu, ont permis très tôt sa détection. Sélectionné en équipe de France junior, en équipe de France Espoirs puis militaire, le redoutable "Fitte" comme on le surnomme, évoluait au poste d’arrière. Il inscrivait au minimum 10 buts par match.Dès son intégration au club de Dieppe, Christian Fitte-Duval a été forgé par les entraîneurs Jacques Petit et Claude Lefebvre. Joueur, il est devenu une légende et un modèle sur le plan des valeurs. Les dieppois se souviennent de 1974. Il a contribué à faire du DUC (Dieppe UC handball) le vice-champion de France, avec ses complices Yves Tête, Philippe Pouchin, Olivier Bouvard, François Prévost, Philippe Petit.Des exploits que le 4e de la fratrie Fitte-Duval partageait avec sa mère, ses frères et sœurs (Georges, Claude, Jacqueline et Marie-Line). Après avoir évolué au Duc, puis une saison en Nationale 1 à Gonfreville, en fin de carrière, il s'est reconverti entraîneur de l’équipe féminine de l’Étoile Sportive des Arques puis de l’entente Arques/Saint-Nicolas en national.

Christian Fitte-Duval a été enterré ce week-end (25, 26 juillet 2020), au cimetière de Tourville-sur-Arques. Il a reçu les honneurs de la presse normande, (Paris Normandie, le courrier cauchois, Actu Normandie.fr) et un grand hommage posté par le Député et maire de la ville de Dieppe, Sébastien Jumel.