Mélanie de Jésus dos Santos, Dina Bettaver et la sélection U18 filles de handball sont championnes de Martinique 2019

Mélanie de Jésus dos Santos, Dina Bettaver et la sélection U18 filles de handball sont les championnes de l'année 2019. Ce sont les choix du jury du Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique (CTOS) annoncés au cours d'une soirée samedi 8 février 2020 dans un hôtel à Schoelcher.

Peggy Pinel-Fereol •

À lire aussi Internationaux de France à Bercy : la Martiniquaise Mélanie De Jesus Dos Santos médaille d'or

À lire aussi La Martiniquaise Mélanie De Jesus Dos Santos championne d'Europe de gymnastique

Le podium des champions plus de 16 ans. Tous les champions sont représentés par leurs parents. • ©Christophe Arnerin ...

Le podium des champions moins de 16 ans. • ©Christophe Arnerin ...

Le podium des champions par équipes. • ©Christophe Arnerin ...

La gymnaste double championne d'Europe 2019 au sol et au concours général Mélanie de Jésus dos Santos est la championne 2019 dans la catégorie plus de 16 ans.Le podium est complété par l'athlète handisport Mandie François-Élie et le motard Emerick Bunod Dans la catégorie moins de 16 ans, la kayakiste Dina Bettaver succède à elle-même en remportant le titre pour la seconde année consécutive.Le motard Giani Catorc et le karatéka Charles-Édouard Milcent complètent le podium.Enfin, dans la catégorie meilleure équipe qui ne comportait que trois noms, la sélection U18 filles de handball arrive en tête des votes devant yole net 200 et l'aviron club du Robert.