Météo : de nombreuses écoles fermées à cause des intempéries en Martinique

Les fortes intempéries de ces derniers jours en Martinique ont contraint certaines municipalités à fermer leurs écoles primaires et maternelles ce jeudi 12 novembre 2020.

Xavier Chevalier •

La pluie est tombée en abondance sur la Martinique ces derniers jours, provoquant de nombreux glissements de terrain, des inondations et coupant plusieurs routes Ces intempéries ont aussi provoqué une montée du niveau des cours d'eau et des crues.C'est principalement les communes du Nord-Atlantique qui ont été touchées comme le Gros-Morne, Sainte-Marie, Le Lorrain, Marigot, Fond Lahaye...Plusieurs établissements recevant du public ont été inondés.Pour la sécurité des enfants, la ville de Sainte-Marie a décidé de fermer l'ensemble des écoles maternelles et primaires de la commune dès ce jeudi 12 novembre 2020 et pour deux jours.Les services municipaux vont faire un état des lieux des écoles. La réouverture de toutes les infrastructures scolaires est prévue pour lundi 16 novembre 2020.Un glissement de terrain important a eu lieu au niveau de la cantine du collège Eugene Mona au Marigot mais il n'empêche pas son utilisation.En raison des coupures d'eau, les six écoles opérationnelles du Gros-Morne sont fermées. Elles accueilleront de nouveau des enfants à partir du vendredi 13 novembre 2020 sauf cas exceptionnel.Au Lorrain, plusieurs lignes de transports scolaires sont perturbées voire interrompues pour certaines.