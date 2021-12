Miss Beauté Noire : les votes du jury pèsent autant que les votes du public par téléphone

Depuis hier (dimanche 26 décembre 2021) et jusqu'au samedi 08 janvier 2022, les Martiniquais vont désigner leur nouvelle Miss Beauté Noire 2022. Les prétendantes ont défilé devant le jury. Les votes du public seront additionnés à ceux du jury. pour élire la Miss Beauté Noire 2022.

Daniel Betis •

Six candidates (Julia, Gwenaëlle, Orlann' Maeka, Louvaina et Clémence) ont participé à la première partie de l'élection de Miss Beauté Noire Martinique, dimanche 26 décembre 2021 au Trois-Îlets. Deux candidates, Maud et Laeticia absentes pour raison de santé seront exceptionnellement face au jury le 8 janvier 2021.

La première phase du concours s'est bien déroulée. Les prétendantes ont défilé en maillots de bain et en robes de soirée devant le jury composé de six personnes (Jade Mazarin, Jean-Paul Jouanelle, Turenne Abidal, Eric Charpentier, Annie Birba et Meggi Bolivard, la miss Beauté Noire 2021.

Les notes attribuées par le jury aux candidates ne sont pas communiquées et sont gardées sous scellés. Le secret est gardé jusqu'au samedi 08 janvier 2022, date de clôture du vote du public.

La deuxième phase a débuté

Pour le public, les votes sont ouverts depuis le dimanche 26 décembre 2021 et seront fermés le samedi 8 janvier 2022.

Ce vote engendrera un classement des candidates. Ils seront additionnés à ceux du jury pour élire la Miss Beauté Noire 2022.

Le vote se fait par SMS en tapant MISSBN suivi du numéro de la candidate au 97000 (Tarif : 0.75 € l'unité + coût du sms).

1- Julia

Julia • ©Cap/FB/ Miss Beauté noire

2 - Gwenaëlle

Gwenaëlle • ©Cap/FB/ Miss Beauté noire

3 - Maud

Maud • ©Cap/FB/ Miss Beauté noire

4 - Clémence

Clémence • ©Cap/FB/ Miss Beauté noire

5 - Orlann

Orlann • ©Cap/FB/ Miss Beauté noire

6 - Louvaïna

Louvaïna • ©Cap/FB/ Miss Beauté noire

7 - Maëka

Maëka • ©Cap/FB/ Miss Beauté noire

8 - Laeticia