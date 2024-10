Mobilisation contre la vie chère en Martinique : le giratoire de Mahault au Lamentin bloqué, circulation et transports perturbés

La semaine commence par une nouvelle action contre la vie chère ce lundi matin (7 octobre). Le giratoire de Mahault au Lamentin est bloqué. La CRS8 est déployée sur place. La circulation est perturbée ainsi que les transports.

Aux entrées et sorties de ce carrefour giratoire, des camions en bloquent l'accès ce lundi matin (7 octobre). Certains automobilistes franchissent le terre-plein central, d'autres font demi-tour.

Selon les manifestants, il s'agirait du seul point de blocage en cours "pour l'instant".

La circulation est fortement perturbée sur ce point névralgique enprunté par des milliers d'automobilistes du nord Atlantique. • ©Alain Livori

La CRS 8 est présente sur place et fait face aux manifestants composés des membres du syndicat des transporteurs, des taxis et des membres du RPPRAC (Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens). Ces derniers souhaitent "durcir" le mouvement. L'exemple de la mobilisation en Corse de ces derniers jours est cité.

Les entrées et sorties du giratoire sont bloquées par des camions. • ©Alain Livori

Les transports en commun ne peuvent pas passer sur les lieux également. Les bus du réseau centre et les BHNS du Transport Collectif en Site Propre sont perturbés.

La régie des transports du centre indique que "le trafic sur les lignes du TCSP est à l’arrêt ce matin".

Rappelons que la table ronde consacrée à la vie chère qui était prévue ce lundi 7 octobre a été reportée. Lors de la séance plénière d'octobre, la semaine dernière, les débats et le vote n'avaient pas eu lieu également.