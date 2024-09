Mobilisation contre la vie chère en Martinique : les boutiques du centre-ville de Fort-de-France baissent le rideau

À l’appel de l’association des commerçants de Fort-de-France, l’ensemble des professionnels du centre-ville est invité à fermer leurs établissements en soutien au mouvement contre la vie chère ce jeudi (19 septembre).

On a décidé d’ouvrir ce matin parce qu’on avait des livraisons importantes. Même si on ne travaille pas pour le public, on peut travailler pour le magasin, à l’intérieur. D’ici une heure, on va fermer par solidarité. C’est compliqué parce qu’il faut qu'on puisse avancer sans trop avoir la tête sous l’eau. (...) Il est hors de question qu’on reste ouvert.