Montagne Pelée : aucun séisme enregistré cette semaine

L'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique n'a pas enregistré de séismes sous la montagne Pelée selon un bulletin émis le vendredi 22 juillet 2022. Le rapport d'activité couvre une période comprise entre le 15 juillet et le 22 juillet 2022. Le niveau d'alerte reste en vigilance jaune.

Martinique la 1ère •

Selon le bilan hebdomadaire de l’activité de la Montagne Pelée, réalisé par l'OVSM (Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique), publié le vendredi 22 juillet 2022 aucun séisme de type volcano-tectonique n’a été enregistré sur la période du 15 au 22 juillet 2022.

"Lors des phases de réactivation volcanique, des périodes de plus forte activité sismique alternent souvent avec des phases de sismicité plus faible" indiquent les techniciens du laboratoires.

Depuis le début de la réactivation du système hydrothermal-magmatique (fin 2018), l’OVSM n’a pas enregistré de séismes d’origine volcanique lors du mois de mai 2019 et moins de 3 séismes en octobre 2019 et août 2020.

Cette variabilité du nombre de séismes a déjà par exemple été observée à la suite de la réactivation de la Soufrière de Montserrat.

Une extension de deux zones de végétation détériorée situées entre le Morne Plumé et la rivière Chaude a été constatée lors de survols héliportés réalisés le 9 février et le 5 mai avec le soutien du Dragon 972 (voir bulletin mensuel de février 2022), et confirmée par analyse d’images satellitales et d’un drone (survol du 11 mai).

Le niveau d’alerte reste en vigilance jaune.