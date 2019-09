Le nouveau cri d'alarme des policiers de Martinique

© Claude Gratien

Les prises de parole se sont succédées depuis 09h00 ce vendredi matin (vendredi 13 septembre 2019), devant le commissariat du Lamentin à Petit Manoir. Une centaine de policiers est venu dire son "ras le bol".La délinquance ne cesse d'augmenter en Martinique. Les hommes de l'ordre, soutenus par plusieurs collectifs contre la violence (Volga, Sainte-Thérèse ou encore Terres-sainville) veulent des renforts face à des crimes et délits de plus en plus nombreux.Ils comptaient sur la présence en nombre des politiques. Ils n'étaient pas plus d'une petite dizaine. Parmi eux, Sylvia Saïthsoothane, Raymond Occolier, Didier Laguerre, Claude Lise, David Zobda, Josette Manin ou encore Fred Lordinot.