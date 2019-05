De nouveaux billets de 100 et 200 € "plus sécurisés" face à la contrefaçon

Bleues et vertes sont les couleurs dominantes pour le nouveau billet de 100 €. Celui de 200 € est jaune orangé. Ce sont les premiers signes de reconnaissance.

Le nouveau lifting ne s’arrête pas seulement à la couleur indique l’IEDOM (l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer). Les techniques de fabrication ont évolué et préservent l’intégrité de ces billets en euros affirme l'Institut.

Une sécurité renforcée contre la contrefaçon

Ces nouveaux billets de 100 et 200 € bénéficient de la sécurité déployée pour le coupon de 5€ depuis mai 2013. Une meilleure protection contre la contrefaçon. Autre signe de sécurité comme pour le billet de 50 euros, le portrait est inséré dans le filigrane et l’hologramme.

Près de 3 milliards de billets de 100 € en circulation

Fin 2018, on comptait 2,7 milliards de billets de 100 € en circulation, contre 2,5 milliards de coupures de 10 €. En valeur, le billet de 100 € est la coupure la plus importante après celle de 50 €. Il représente près d’un quart de la valeur de l’ensemble des billets en euros en circulation, soit 23 %. Par comparaison, les billets de 200 € comptent pour 1 % du nombre total des billets en euros en circulation.