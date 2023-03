Nouvelle campagne de sensibilisation sur les contenus médiatiques à risques

Les écrans sont de plus en plus présents dans le quotidien.

L'AP3 considère qu'il faille prendre davantage encore de considération sur les dangers de certains contenus et des addictions à toutes sortes d'écrans (télévisions, cinéma, jeux numériques sur ordinateurs et smartphones, etc.).

Prévenir précocement la violence et les comportements à risque, face à toutes sortes de produits nuisibles à la santé, l’association AP3, en fait son affaire depuis près de 20 ans. Que ce soit en rapport avec l’alcool et autres drogues et même face aux divers écrans, notamment pour les plus jeunes. L’association pour la Promotion de la Prévention Précoce des comportements à risques et de la violence (AP3), relance ainsi une campagne de sensibilisation du grand public, en adressant aussi un courrier aux pouvoirs publics afin de demander, face à ce qu’elle considère comme un véritable fléau, une plus grande mise en œuvre des compétences psychosociales, elles-mêmes fortement préconisées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Courrier émanant de l'AP3 (Président d'Honneur, le psychiatrie, Aimé Charles-Nicolas) : Courrier de l’association AP3 by WebMartinique on Scribd La présidente de l’AP3 nous a accordé un entretien :

