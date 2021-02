Nuit des sportifs : Schoelcher honore ses sportifs et obtient le label ville active et sportive

Vendredi 5 février 2021, l'équipe municipale de Schoelcher a honoré une vingtaine de sportifs de la commune. Ils ont été récompensés pour avoir fièrement représenté la ville lors des compétitions. Le label "ville active et sportive" a été attribué à l'agglomération.

Xavier Chevalier •

Le CTOSMA (Comité Territorial Olympique et Sportif de la Martinique) a annulé cette année la nuit des champions à cause du Covid. Les sportifs martiniquais les plus méritants ne seront donc pas honorés.

En revanche, la ville de Schoelcher a décidé de maintenir la nuit des sportifs. La cérémonie s’est déroulée vendredi 5 février 2021. Une vingtaine de nageurs des deux clubs de la commune ont été récompensés pour leurs résultats aux championnats de France.

Des nageurs à l'honneur

Pour Nicole Duféal, 5e adjointe au maire et déléguée au sport :

C’était primordiale de maintenir cette manifestation avec ce contexte de crise sanitaire. Nicole Duféal, adjointe au maire de Schoelcher

L’élue regrette de ne pas avoir pu récompenser l’ensemble des sportifs de la ville. Seuls des nageurs ont été récompensés car c’est l’unique discipline dans laquelle des compétitions ont pu avoir lieu et aller jusqu’au terme.

Outre les sportifs, des associations sportives ont aussi été récompensées.

La ville de Schoelcher a récompensé les sportifs les plus méritants de sa commune pour la 5e édition de la nuit des sportifs • ©Jacques Dijon

Le label "ville active et sportive"

Durant cette manifestation, l’équipe municipale s’est félicitée d’avoir obtenu en novembre 2020 le label "ville active et sportive" décerné par le ministère des sports, l’association nationale des élus du sport, l’union sport et cycles qui est la branche professionnelle du secteur.

Cette récompense est le fruit d’un travail de longue haleine assure Nicole Duféal. Un label qui représente beaucoup pour Luc Clémenté, le maire, ainsi que pour toute l’équipe municipale.

Grâce à cette reconnaissance, de nombreux sportifs de Schoelcher pourront mieux se préparer et pourquoi pas représenter la commune et la Martinique sur la scène internationale.