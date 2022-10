Olivier Dubois : des enfants du Morne-Rouge ajoutent leurs voix pour la libération du journaliste

Des écoliers qui souhaitent que la captivité d’Olivier Dubois prenne fin au plus vite afin que ce père de famille retrouve ses enfants. Lundi 10 octobre 2022, l’école Notre Dame de la Délivrande du Morne-Rouge a manifesté son soutien à l’unique otage français, le Martiniquais Olivier Dubois.

Karl Sivatte •

À l’initiative des élèves de la classe de CE1 B de l’école Notre Dame de la Délivrande du Morne-Rouge et avec le comité local de soutien à Olivier Dubois, une action de soutien à Olivier Dubois a eu lieu ce lundi matin (10 octobre 2022) dans l’enceinte de l’école.

Toutes les classes de l’établissement scolaire se sont réunies pour marquer leur soutien au journaliste martiniquais enlevé le 8 avril 2021 à Gao au Mali. Ce 10 octobre 2022, cela fait 550 jours qu’Olivier Dubois est otage, il est le seul citoyen français retenu en otage à travers le monde.

©Jacopo Landi / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Lors de cette manifestation baptisée "Liberté pour Olivier Dubois", des membres de la famille de l’otage ont effectué le déplacement, occasion pour eux de remercier cette école et d’appeler à un soutien plus massif.

Lucienne Dubois, la tante d’Olivier Dubois est intervenue et n’a pas caché son émotion.

Sentir le soutien de ces enfants et voir la profondeur des dessins et textes pour apporter un soutien à Olivier et ses enfants, c’est extraordinaire. On ne peut que dire un énorme merci à tous ceux qui œuvrent pour qu’Olivier ne soit pas oublié. Nous n’attendons qu’une chose, qu’il revienne parmi nous. Lucienne Dubois, tante d'Olivier Dubois

L’un des moments forts de la matinée a été le temps d’écoute du petit message de Saël, le fils d’Olivier Dubois qui manifeste son amour à son père en lui criant sa fierté de l’avoir comme père et en lui demandant de revenir au plus vite. Ces quelques secondes ont constitué un moment poignant de cette matinée, émotion forte avec des larmes qui ont perlé…

En fin de manifestation, les enfants de la classe de CE1B ont remis aux représentants de la famille Dubois des dessins réalisés à l’attention de Saël.

Les enfants ont répété haut et fort leur espoir de voir l’otage rentrer au plus vite et surtout que Saël et sa famille soient réunis pour célébrer noël.