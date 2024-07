Ouragan Beryl : la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est sollicitée en Martinique

Du nord au sud de l’île, le littoral a subi une mer déchaînée à cause des effets provoqués par le passage de l’ouragan Beryl, à environ 200 km des côtes martiniquaises (entre le 1er et le 2 juillet 2024). Les dégâts matériels sont conséquents, d’où la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du gouvernement, sollicitée par CTM au nom des villes touchées.

Même si la Martinique n’était pas sur la trajectoire directe de Beryl, les effets secondaires du phénomène ont néanmoins laissé des traces sur presque tout le littoral Caraïbe.

Du Prêcheur à Sainte-Anne en passant par Fort-de-France, Anses-d’Arlet et Sainte-Luce, les dégâts matériels sont nombreux.

Un restaurant partiellement endommagé lors du passage de l'ouragan Béryl à Sainte-Anne en Martinique (2 juillet 2024). • ©Fabienne Léonce

En pareil cas, les villes touchées peuvent recourir à la "reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle", une requête qui remonte jusqu’au gouvernement, "seul habilité à reconnaître cette situation".

C’est dans cette perspective que le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, a adressé un courrier mardi 2 juillet directement au chef de l’État, Emmanuel Macron.

Serge Letchimy sollicite cette mesure au nom de l’ensemble des communes, après avoir détaillé "l'ampleur des dégâts et les besoins urgents de la population".

Cette reconnaissance permettra de mobiliser rapidement les dispositifs d'indemnisation et de soutien nécessaires, pour aider nos concitoyens à surmonter cette épreuve et à engager la reconstruction. Il est crucial que les compagnies d'assurances puissent intervenir sans délai afin d'indemniser les sinistrés et de financer les travaux de reconstruction. Nous comptons sur votre soutien et votre engagement pour faire face à cette catastrophe naturelle. Serge Letchimy à l'adresse du Président Macron

Les effets collatéraux de l'ouragan Déryl au Prêcheur lors de son passage à environ 200 km de la Martinique (2 juillet 2024). • ©R.S

Les particuliers et les professionnels comme les restaurateurs installés en bordure de plage ayant été endommagés, doivent rapidement faire une déclaration de sinistre, accompagnée de photos.

C’est la première démarche à réaliser dans les 5 jours ouvrés après avoir eu connaissance du sinistre. Il faut adresser un courrier à votre assureur ou se déplacer dans une de ses agences. Il s’agit, en priorité, de l’informer du sinistre dont vous êtes victime avec les références de votre contrat d’assurance. quechoisir.org

En général, "vous devez, dans les plus brefs délais, préciser les circonstances du sinistre, ses causes et fournir un état des dommages et tous justificatifs utiles à l’étude de votre dossier" conseille le site en ligne.

En outre, lors de la prochaine assemblée plénière de la Collectivité majeure (ce mois de juillet), "le déblocage d'une aide financière exceptionnelle sera proposé pour accompagner les sinistrés et des mesures spécifiques seront également mises en place pour soutenir les secteurs les plus touchés".