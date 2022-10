Ouverture d’un mini centre équestre au Lorrain

Un nouvel espace pour pratiquer l’équitation vient d’ouvrir ses portes au nord de l'île, au quartier Fond Brûlé, au Lorrain. C’est l’association "Les Cavaliers du Nord de Madinina" qui gère ce centre baptisé "Grande Anse Equitation". Les amateurs peuvent adhérer à la discipline dès l’âge de 3 ans.

En groupe ou en famille, avec pour complice le cheval, l’équitation est un vecteur de cohésion sociale et participe au mieux vivre ensemble (…). C'est un sport doux qui favorise l'éveil chez les plus jeunes, donne du tonus musculaire et améliore l'équilibre et la longévité du corps. Monter à cheval pendant une heure permet de dépenser 400 calories. Bonne pour le corps et l'esprit, l'équitation booste la confiance en soi et renforce l'assurance grâce à la complicité avec le cheval.