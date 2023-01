Patrimoine mondial de l’UNESCO : la candidature de la Martinique sera finalement examinée en septembre 2023

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a annoncé dans un communiqué du 27 janvier 2023, que "la candidature de la Martinique sera enfin examinée" par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agit du dossier des "Volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique".

Les programmes de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, "contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable, définis dans l’agenda 2030 adopté par l’assemblée générale des Nations Unies en 2015".

Or, la Martinique est "un des territoires Français qui offre une grande diversité et des contrastes puissants de paysages malgré ses dimensions réduites" rappelle l’observatoire de la biodiversité, d’où la candidature du territoire. Cette une ambition est partagée par tous les élus locaux.

La Biodiversité se décline en plusieurs niveaux. Le paysage est une des composantes de la richesse de l'île. L'ensemble des éléments des sous-sols, sols et paysages qui, assemblés les uns aux autres, constituent des systèmes organisés, issus de processus géologiques, constitue la géodiversité. L'histoire géologique de la Martinique se conte sur des millions d'années. Il y a 20 millions d'années, la Martinique était un chapelet d'îlots volcaniques dispersés. Avec le temps, ils se sont étendus et rassemblés pour ne former qu'une seule aire géographique...