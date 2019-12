Pétition contre l'empoisonnement d'animaux : plus de 1300 personnes ont déjà signé

Delphine Bez/Brigitte Brault •

Des pratiques improductives

Du poison de nature à tuer un enfant

Les associations signataires de la pétition contre l'empoisonnement des animaux Association Bénévoles Chats Madinina

Association Les Manicoubleus

Association SOS Animaux de Compagnie

Association Ti Refuge

Association l'Espoir pour une nouvelle Vie

Association RSP

Association Chyen Fe Matnik.

"Halte aux empoisonneurs d'animaux en Martinique" une pétition publiée sur change.org a dépassé le millier de signatures en moins de 2 jours. 1323 ce 30 décembre 2019.Adressée à "Tous les maires de Martinique, Monsieur le Préfet, Monsieur le procureur de la République ainsi qu'à la Ministre desOutremers", la pétition est co-signée par un collectif de 7 associations de protection animale de Martinique.Rédigée initialement suite à l'empoisonnement des 8 chats stérilisés et suivis par les bénévoles sur la plage de Schoelcher pendant les 10 jours précédant le réveillon de Noël, la pétition est un appel à cesser ces pratiques aussi cruelles qu'improductives : le travail des associations vise précisément à limiter la surpopulation des animaux en les faisant adopter, ou bien stériliser.Les associations en appellent au soutien actif des collectivités, et sollicite la pleine implication de la justice contre toutes les violences faites aux animaux.Les chats de Madiana ont été autopsiés, et les prélèvements sont en route pour un laboratoire de métropole.Dores et déja, une substance retrouvée dans leur estomac "est de nature à tuer un jeune adulte" à déclaré l'un des vétérinaires, et entraîne une terrible agonie.Le dépôt répété du poison en bordure de plage à Madiana avait inquiété les familles nombreuses à fréquenter le site avec leurs enfants.Mais ces actes de cruauté continuent malgré le dépôt de plainte, et la venue des gendarmes à plusieurs reprises sur le site. L'enquête se poursuit.Les associations de défense des animaux attendent toujours (ce 30 décembre 2019) une réaction de la ville de Schoelcher.