PHOTO. Violences urbaines en Martinique : une nuit de tension et d'affrontements dans certains quartiers de Fort-de-France

Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 décembre, des barrages et incendies ont été signalés dans différents quartiers de Fort-de-France et sa périphérie. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont également eu lieu.

Les tensions étaient déjà vives en fin d'après-midi (jeudi 5 décembre) non loin du palais de justice à l'annonce du maintien en détention du leader du RPPRAC Rodigue Petitot. Elles se sont accentuées dans la nuit (du jeudi 5 au vendredi 6 décembre). Un barrage incendié installé à l'entrée de Sainte-Thérèse sur l'avenue Maurice Bishop. • ©Marc-François Calmo L'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse (Fort-de-France) a été une nouvelle fois le théâtre de scène d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants avec jets de projectiles et utilisation de gaz lacrymogène. Plusieurs incendies ont été signalés. Des barrages en feu, mais également certains bâtiments abritant des entreprises. Plusieurs incendies de barrages et de bâtiments non loin de Kerlys. • ©Marc-François Calmo Plusieurs quartiers de Fort-de-France, Sainte-Thérèse, Route des religieuses, l'entrée de Mongérald qui ont été concernés par des barrages incendiés. Barrage installé non loin de Mongérald. • ©Marc-François Calmo Un barrage a été installé sur la rocade perturbant la circulation sur cette portion de route. La circulation perturbée sur la rocade. • ©Marc-François Calmo La situation semble être plus apaisée ce vendredi matin (6 décembre). Transports en commun, plusieurs ligne à l'arrêt Les stigmates de la nuit sont encore visibles sur l'avenue Maurice Bishop. Selon la régie des transport "en raison de l’impraticabilité des voies à Sainte Thérèse, toutes les lignes desservant le centre ville de Fort-de-France sont à l’arrêt y compris celles du TCSP".

