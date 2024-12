Intrusion à la résidence préfectorale de Martinique : Rodrigue Petitot, le président du RPPRAC, est placé en détention provisoire avec mandat de dépôt

Rodrigue Petitot reste au centre pénitentiaire de Ducos. Le président du RPPRAC est maintenu en détention provisoire avec mandat de dépôt. Il comparaissait devant la Cour d’Appel de Fort-de-France ce jeudi (5 décembre). Les magistrats devaient statuer sur l’appel introduit par le Ministère public concernant son placement sous contrôle judiciaire dans le dossier de l’intrusion à la résidence préfectorale du 11 novembre.

On n’a pas été entendu. On a été écouté, je l’espère. Mais nous n’avons pas été suivi. Nous sommes surpris, parce que juridiquement, nous estimons que Monsieur Petitot devait être libéré d’autant plus qu’il y a déjà une procédure qui le place sous bracelet électronique. Donc il est encadré et il a respecté le contrôle judiciaire sur lequel il était. (…) Il n’y avait aucune raison de le placer en détention.