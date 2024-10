Plus de 3500 morts en Haïti depuis janvier 2024 à cause des gangs armés

Des centaines de personnes ont été tuées, blessées ou déplacées en raison de la violence des gangs depuis janvier de cette année en Haïti. C’est le constat d’un dernier rapport publié par les Nations Unies vendredi 27 septembre 2024. "Au moins 3.661 personnes ont été tuées".

Malgré les récentes mesures prises, telles que la mise en place d’un Conseil présidentiel et d’un gouvernement de transition, ainsi que le déploiement des premiers contingents de la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti (MMAS), la criminalité reste "insensée", observe Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

Aucune autre vie ne devrait être perdue du fait de cette criminalité insensée (...). Il est clair cependant que la Mission a besoin d'équipements et de personnels adéquats et suffisants, pour lutter efficacement et durablement contre les gangs armés pour les empêcher de se propager et de causer davantage de dévastation dans la vie des gens.