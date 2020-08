Le port du masque obligatoire divise les maires de Martinique

Depuis le 11 Août 2020, le préfet de Martinique a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les rues piétonnes, les marchés même non couverts, et les commerces ambulants de bord de route. Une directive que tous les maires n'apprécient pas de la même façon.



Brigitte Brault •

Les maires de Martinique divisés sur le port du masque obligatoire. • ©Martinique la 1 ère

Depuis le 11 Août 2020, le préfet de Martinique a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les rues piétonnes, les marchés même non couverts, et les commerces ambulants de bord de route.A charge pour les 34 maires de faire remonter si il y a lieu les sites de grandes affluences.Une directive à manier avec prudence selon le président de l’association des maires de Martinique.Certains d’entre eux ont pris des mesures spécifiques. Le maire du Lorrain, Justin Pamphile, ne souhaite pas appliquer ces directives en l'état.le reportage de Sangha Fagour et de Marc-François Calmo.Certains maires ont déjà pris des mesures spécifiques, comme à Schoelcher où le port du masque est désormais obligatoire sur les plages et la place de la commune. Au François le maire a pour sa part, interdit les marchands ambulants autour du stade pour les journées du 14 et 15 Août 2020.