Portrait d'Olivier Ollon, le gardien de prison qui s'évade en écrivant des poèmes

Olivier Ollon a la poésie dans son coeur. De son parcours de vie, de la beauté de la nature en Martinique et d'ailleurs, il couche des mots qui nous touchent. Il partage avec le lecteur tout ce que la vie lui inspire avec un regard sur la société, en perpétuelle évolution.

Brigitte Brault •

Portrait d'un gardien de prison conteur et poète. • ©Martinique la 1ère

Olivier Ollon a ce talent de poète qu'il dévoile au fil de son inspiration.Il nous offre ses états d'âme sur le monde, sur notre société et dévoile au fil de l'eau ses sentiments insondables.Il a ce parcours atypique des poètes, sensible, amoureux de la nature, le coeur au bout de sa plume d'écrivain.Son oeuvre évolue au gré de ses rencontres, de ses expériences humaines, professionnelles, sportives et amoureuses. Des échecs de la vie aussi. Mais toujours avec l'espoir et une foi inébranlable en l'avenir.