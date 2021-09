Présidentielle 2022 : Les Républicains de Martinique choisissent les modalités de désignation de leur candidat

Les adhérents LR de la droite doivent trancher ce samedi afin de retenir la méthode de désignation de leur candidat pour la prochaine élection présidentielles de 2022. Soit une primaire à deux tours, mais on sait comment cela s’est terminé en 2017 pour le parti, soit un prochain vote en congrès, ouvert aux seuls militants. Le scrutin du jour est électronique.

Cinq candidats sont en lice pour cette élection présidentielle de 2022 chez LR : Par ordre alphabétique, il y a Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Mais la fédération de Martinique a le cœur qui balance entre la présidente de la région Île de France et l’ex-commissaire européen, Michel Barnier, avec un avantage pour la candidate Pécresse.

Toutefois, son homologue Xavier Bertrand des Hauts de France qui lui, refuse de participer à une primaire ouverte, arrive devant le prétendant Barnier, selon les sondages.

Le candidat idéal pour beaucoup de nos militants, ce serait François Baroin, mais il n’est pas en compétition (…).

Mise à part Valérie Pécresse qui a un ultramarin au sein de son équipe, en l’occurrence Patrick Karam, vice-président du conseil régional d’Île de France, ainsi qu’un certain nombre d’autres ressortissants cadres, on ne sent pas au niveau national, un attachement particulier pour l’Outremer.

Notre ancrage local nous impose de nous interroger singulièrement sur toutes les problématiques qui nous touchent, or Michel Barnier semble être un peu éloigné de tout cela, parce-que davantage tourné vers les affaires européennes et l’international, même s’il a la carrure d’un chef d’Etat.

Concernant Xavier Bertrand, il veut jouer trop en solo (…).

On est devenu allergique aux électrons libres… Ils oublient le collectif, ce qui a été le cas de François Fillon en 2017 et ce fut catastrophique à l’arrivée comme on le sait.

(Nausica Thierry Niasme - Secrétaire territorial)