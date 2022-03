Présidentielle 2022 : Marine Le Pen a gagné la confiance d’une partie des Martiniquais au fil du temps

Le sondage Ifop publié ce lundi 28 mars 2022, a placé Marine Le Pen en seconde position des intentions de vote à 21%, derrière le candidat Emmanuel Macron, crédité de 28%.

Depuis 2012, année de sa première candidature à l’élection présidentielle, Marine Le Pen n’a pas cessé de progresser dans les enquêtes d'opinion. En 2017, elle a été qualifiée pour le second tour avec 21,30% des suffrages, face au candidat Emmanuel Macron qui a gagné avec 24,01% .

Son électorat s’est aussi étoffé en Martinique, puisque le vote pour le Rassemblement National (ex Front National) est passé de 5% en 2012 à 11% lors du dernier scrutin présidentiel.

Pendant longtemps, le discours du Front National a eu du mal à prendre dans des sociétés issues de la matrice coloniale et/ou esclavagiste. Aujourd’hui, ce discours s’est banalisé, au point de faire l’objet parfois d’une forme d’adhésion. Un seuil psychologique a été franchi et des barrières ont sauté (…). La prégnance de la question sociale, le sentiment que les choses n’ont pas fondamentalement changé après la grande crise de 2009 aux Antilles et en Guyane, les résultats peu probants des mesures contre la vie chère et en faveur de l'égalité réelle et le sentiment croissant d’insécurité (...) constituent un terreau fertile pour le RN.