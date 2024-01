Des détenus du centre pénitentiaire de Martinique obtiennent leur diplôme certifié d’ouvrier paysagiste

Quelle différence entre quand je suis arrivé à la formation et aujourd'hui ! Je suis très fier de moi ! Le sourire sur le visage de ces détenus est une image rare. Ils s'appellent Ludovic, Christophe et Jean-Marc. Entre les mains de ces trois hommes leur diplôme certifié d’ouvrier paysagiste. Sans doute le sésame d’une liberté cadrée, une fois qu’ils sortiront du milieu carcérale.

Cela m'a donné une autre vision des choses. Voilà 19 mois que je suis en prison et je ne compte pas y retourner. À 42 ans, il y a beaucoup de belles choses à faire de la vie et je suis concentré sur mes objectifs.

Le poids de six mois de sacrifices. En prison, la réussite prend tout son sens pour ces hommes très fier d’y être arrivés.

Le plus dur pour moi était d'être incarcéré. Faire la formation m’a permis d'être libéré, en quelque sorte, parce que cela me fait voir l'extérieur. Même si c'était au sein de la prison, j'étais à l'extérieur un peu plus libre de mes mouvements. Je pouvais réaliser quelque chose que j'aime.