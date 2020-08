Procès des militants "anti-chlordécone" : jugés coupables, ils sont condamnés à des peines de prison

Denzel, Essaï et Frédéric "Loulou", les trois militants "anti-chlordécone" ont été jugés coupables des faits reprochés et condamnés à des peines de prison de 7 mois à 2 ans et des amendes. Le jugement a été rendu ce vendredi matin (28 août 2020).



Peggy Pinel-Féréol - Stéphane Lupon •