Procès "Soussous JJ Privilèges" : une peine de prison, une amende et un mandat d'arrêt requis à l'encontre de l'instigateur du système

Le procès "Soussous JJ Privilèges" s’est achevé ce mercredi (30 octobre). La seconde audience s’est à nouveau déroulée en l’absence de Maître Emmanuel Germany, qui défend 3 prévenus.

Pour rappel, la veille, l’avocat avait demandé le renvoi de l’audience et des délais supplémentaires afin d’examiner les nouvelles pièces du dossier. Une demande rejetée par le président du tribunal, ce qui a provoqué son départ de la salle d’audience.

Deux des 3 prévenus défendus par Me Germany étaient absents, notamment le responsable de "Soussous JJ Privilèges", le système de collecte et de redistribution d’argent.

Le ministère public a notamment indiqué que la structure n’était pas une entité qui soutenait l’entraide et la solidarité, mais qui pratiquait une escroquerie "caractérisée en vendant du rêve et de l’espoir" en invoquant les considérations religieuses.

Le ministère public requiert 20 mois de prison, dont 8 mois avec un sursis probatoire de 3 ans, une amende de 6000 euros, une interdiction de gérer une activité commerciale ou industrielle pendant 5 ans à l’encontre de Jean-José Rome, l'instigateur et principal responsable de "Soussous JJ Privilèges". La Procureure de la République a également requis un mandat d'arrêt à l’encontre de ce dernier.

Douze mois de prison avec sursis et 3000 euros d'amende ont été requis à l’encontre de 3 prévenus. Enfin, une peine de 6 mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende a été requise à l’encontre des 4 derniers prévenus.

L'audience de ce jour a débuté par les témoignages et les explications de trois parties civiles. La séance a permis d’apprendre que le système "Soussous JJ Privilèges" était réalisé en partenariat avec un certain nombre d’entreprises qui proposaient des réductions aux adhérents.

L’une des 3 parties civiles entendues a indiqué qu’elle avait utilisé et clôturé les livrets A de ses enfants pensant qu’elle aurait pu multiplier sa mise initiale.

Une autre victime a confié ses regrets. Aujourd’hui, elle constate l’ampleur du stratagème.

Quand j’ai été miser je me suis dit que c’était un “soussous” classique puisqu’il me proposait de ramener du monde. Dans le “soussous” classique, on est censé être plusieurs mais c’est un roulement. En réfléchissant, c’est quand il m’a dit qu’il y a des paliers de 200, 750€, suite à certaines mises que je me suis demandé si tout le monde dans le même cercle allait tourner. (...) Je me suis dit qu’il y a un souci. Je me suis demandé comment il allait me fournir 4500€, alors que j’ai misé 750€.