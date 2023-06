Quand sport et emplois se mêlent à l'économie martiniquaise

Depuis quelques années, le sport se professionnalise. Il est loin le temps où les dirigeants ou les éducateurs étaient des bénévoles sans aucune formation. Les différents confinements ont poussé de nombreuses personnes à se reconvertir dans ce domaine qui occupe 13,1% de l'emploi. Une part plus importante que dans l'Hexagone.

En 2021, la part du sport dans le domaine de l’emploi est importante. Elle représente 13,1% soit 10 190 salariés répartis dans 780 associations d'après la DRAJES (Déleguation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports). C’est 4 à 5 points de plus que dans l’Hexagone.

La moitié de ces emplois sont dans le secteur du social, 430 sont dans la santé, 960 dans l’enseignement. Environ 500 sont dans le champ sportif.

Parmi ces derniers, environ 350 sont recrutés par une centaine d’associations et autant de sociétés (des SARL).

Un tiers de femmes

Ces emplois peuvent varier du simple au double, car ils sont tributaires des aides de l’État, des Collectivités, des mairies.



150 salariés travaillent dans des collectivités où assimilé, c’est-à-dire les CCAS ou les écoles municipales.

Le nombre d’éducateurs sportifs est stable depuis une quinzaine d’années. Ils sont 979 en Martinique dont 326 femmes soit 33%.

Plongée, kayak, voile, activités de la forme...

Sur l’année 2022, il y a eu 261 nouvelles déclarations ou renouvellement de déclaration d’éducateur sportif.

La majorité s’est formée dans des secteurs dynamiques en termes d’emplois et d’activités.

Ainsi, on dénombre 43 éducateurs sur la plongée. 38 sur le nautisme (kayak et voile). 34 dans les métiers de la forme. 29 dans la natation. De plus, 22 anciens pensionnaires de STAP ont passé un BP activité physique pour tous. Ils sont donc polyvalents.



Des formations rares en Martinique ont été dispensées afin de répondre aux besoins de l'île. Ainsi, 8 personnes se sont formées au BP cyclisme. Des formations soutenues par les différents plans gouvernementaux.



Il y a une hausse du nombre de travailleurs indépendants. Environ 210 éducateurs sportifs le sont dans les domaines de la plongée, de la natation, de la remise en forme.

Où se former en Martinique

Il existe sur le territoire, quatre organismes de formation dans le domaine du sport. Trois formations attirent majoritairement les stagiaires :l’activité physique pour tous, l’activité aquatique et la natation et enfin les activités de la forme.

Ces dynamiques sont conformes à la demande du marché. La professionnalisation du sport attire de plus en plus. Ce secteur devrait sûrement prendre encore plus d’ampleur dans les années à venir. Lors du grenelle de l'emploi et des métiers du sport, organisé le 5 juin 2023, le gouvernement entend créer 100 000 nouveaux postes et multiplier par cinq, les bénéficiaires des actions d'insertions par et dans le sport.