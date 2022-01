Quinze nouveaux gendarmes-adjoints-volontaires martiniquais intègrent les casernes

La gendarmerie nationale en Martinique accueille 15 nouveaux recrues. Ce sont des adjoints-volontaires qui viennent de prêter serment (jeudi 13 janvier 2022), devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, lors d’une cérémonie officielle.

Équipier opérationnel, le gendarme-adjoint APJA "vit au rythme des unités". En brigade, en peloton de montagne, au sein de la garde républicaine, au pôle judiciaire ou aux côtés des maîtres de chien, "il participe activement à toutes les opérations sur le terrain".

Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions.