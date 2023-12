Recyclage des déchets ménagers : la Martinique a encore des efforts à faire

“Le tri n’est pas du tout respecté. Tous les jours c’est la même chose.”

Tous les matins, Charles Ostologue, équipier de collecte de Seen Environnement fait le même constat en inspectant le contenu des poubelles de tri pendant son service : les bacs jaunes sont souvent mal remplis et ne peuvent être pris en charge.

D’après les chiffres, la Martinique fait office de mauvaise élève en termes de tri sélectif des déchets.

Chaque année, seuls 23 kilos de déchets ménagers sont recyclés par habitant dans l'île, contre 72 kilos dans l’Hexagone.

Sur l'ensemble des ordures collectées, près de 30% du volume ne peuvent être récupérés, soit environ 8 tonnes par jour. Un manque à gagner pour l’entreprise Martinique Recyclage située à Ducos, où le contenu des camions est trié, stocké et empaqueté.

On reçoit l’ensemble des emballages de l’île. Toutes les poubelles jaunes arrivent ici à Ducos et c’est vrai que, outre les emballages, on reçoit plein de choses qui sont peut-être du plastique, du métal mais qui ne sont pas des emballages. Il faut vraiment se mettre en tête que le tri doit être qualitatif, mais aussi quantitatif et qu’il y ait les bonnes choses dans la poubelle de tri.