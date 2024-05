"Rendez-vous aux jardins" de Martinique ce week-end... "cadre d’expériences sensorielles uniques"

Du 31 mai au 2 juin, les amoureux de la nature ont "rendez-vous aux jardins" de la Martinique, lesquels seront "le cadre d’expériences sensorielles uniques, ponctués d’animations".

Cette année, c’est sous le thème des "Cinq sens du jardin" que vous pourrez découvrir un programme d’animations riche et varié dans les plus beaux jardins de notre belle Martinique ! Un moment privilégié propice à l’éveil des sens, à la découverte, aux échanges et aux bons conseils avec les professionnels des jardins, sur l’adaptation de leurs gestes et savoir-faire en cette période de sécheresse et de stress hydrique.