Réouverture des écoles et des crêches à Schoelcher ce lundi 31 mai

Fermées vendredi 28 mai, suite à une coupure d'eau, les écoles et crèches municipales de Schoelcher rouvrent ce lundi 31 mai 2021. La municipalité précise dans un communiqué "avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'ouverture des établissements et crèches à partir d'aujourd'hui.".

Depuis une semaine, le territoire de la commune de Schoelcher est impacté par des coupures d'eau. Le déficit de précipitation constaté depuis plus d’un mois (par rapport à la moyenne saisonnière) entraîne une diminution de la ressource disponible dans les principaux cours d’eau qui alimentent toute la Martinique.

Les tours d'eau ont concerné un certain nombre de quartiers de la cité schoelchéroise. Les écoles et crèches ont du fermer. Elles étaient dans l'impossibilité d'assurer le respect du protocole sanitaire Covid-19, l'état sanitaire des locaux et la production de repas..

Des mesures spéciales

Samedi 29 et dimanche 30 mai, les services municipaux ont pris des mesures pour assurer l'ouverture des établissements scolaires et des crèches municipales à compter de ce lundi 31 mai.

Le communiqué précise bien que " le fonctionnement normal des structures qui accueillent les enfants reste encore tributaire de la fourniture en eau. Au regard, des informations disponibles, les enfants devraient pouvoir être accueillis ce lundi et la production de repas assurée.

Cas particuliers:

Concernant les écoles d'Ozanam et d'Anse Madame A, suite à la confirmation de cas positifs à la Covid 19 parmi le personnel municipal, et en application du protocole sanitaire en vigueur, l'ensemble des agents a été placé en isolement le temps d'effectuer les tests de contrôle.

Les services de garderie et de restauration ne pourront pas être assurés ce lundi 31 mai 2021, ce, jusqu' à nouvel ordre pour les écoles Anse Madame A et Ozanam. Pour ces deux établissements, les parents devront récupérer leurs enfants après la classe à 11 h30 et à 16h00.