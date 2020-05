Reprise progressive des services publics en Martinique, dans le respect des règles sanitaires

D’ici au 18 mai 2018, plusieurs services publics procéderont progressivement à leur réouverture, après le déconfinement du 11 mai. Mais les règles sanitaires seront désormais strictes pour tout le monde.



Tour d’horizon des principaux services

réseau Mozaïk

À ce jour, les entreprises du réseau ne disposent toujours pas, et malgré les propositions formulées depuis la mi-mars, de réponses attendues de Martinique Transport et des services de l’Etat sur la prise en charge des surcoûts, sur l’accompagnement au regard du respect de la distanciation sociale ainsi que sur la validation des process de désinfection.



réseau Sudlib,

Taxicos

navettes maritimes

la CGSS

ameli.fr pour la maladie, lassuranceretraite.fr pour la retraite, urssaf.fr pour les employeurs, secu-independants.fr pour les travailleurs indépendants, msa.fr pour les exploitants agricoles.



la CAF

Dans le respect de la distanciation physique, les lettres recommandées et colis seront distribués sans recueillir la signature du destinataire.

Après s’être assuré de la présence du client, le facteur déposera le pli ou colis, dans sa boite aux lettres.

Lorsque le destinataire est absent, le facteur l’informera de son passage par un avis, qui comportera les modalités de récupération.



les banques

Pôle Emploi

CACEM

palais

Toute personne entrant dans le palais de justice devra porter un masque de protection. Elle devra respecter les règles de distanciation physique. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition.



centre pénitentiaire

Finances publiques

la MMPH

En attendant, toutes les équipes restent mobilisées. (MMPH)