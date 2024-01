La ville du Robert voit plus grand pour le Carnaval 2024

Le carnaval reprend des couleurs cette année au Robert, c’est en tout cas la volonté affichée par la nouvelle équipe dirigée depuis le 9 novembre 2023 par Farelle François-Haugrin. Car son prédécesseur, Alfred Monthieux, "manquait d’audace" sur ce chantier aux yeux de plusieurs riverains et même de certains membres de la majorité municipale.

Mais l’ancien maire craignait des débordements d’après des proches, notamment des violences comme celles qui ont marqué l’opinion en 2005 en marge d’une parade. En février 2018, tentative de meurtre ; en novembre 2022, c’est une fusillade qui a ébranlé la population en plein bourg, près d’une soirée organisée. 5 mois auparavant, en juin 2022, un homme est tué par balles à la Pointe Hyacinthe. Plus récemment, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2023, un jeune de 18 ans a perdu la vie à l’arme blanche.

Par conséquent, la commune s’est montrée frileuse sur ce terrain, en proposant ces dernières années, "des manifestations carnavalesques plus modestes" au grand regret des aficionados.

Mais en 2024, la nouvelle municipalité a décidé d’inverser la tendance, en étoffant son offre en amont et durant les jours gras.

Dès le samedi 13 janvier 2024, la ville accueille une parade dans les rues du bourg. Pas moins de quinze groupes à pied sont attendus. Première grande parade baptisée "Capit’All Show" débute à 17h au bord de mer du bourg.

Des rencontres ont eu lieu avec la sous-préfecture de Trinité, afin de garantir la sécurité de toutes les manifestations entre le 13 janvier et le 14 février prochains, notamment le samedi gras où la ville organise une deuxième grande parade. Le dispositif mobilisera plus de 30 agents de sécurité, 15 gendarmes et 15 policiers pour accueillir 18 groupes de carnavaliers et quelque 20 000 spectateurs sur le circuit.