Le lycée agricole du Robert prépare la relève du secteur en Martinique

Une délégation de la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt), s'est rendue sur le parcours de découverte écologique du lycée agricole du Robert mercredi 14 septembre 2022. L'espace est entretenu et valorisé par les élèves de l'établissement dans le cadre de leur formation, futurs professionnels d'une filière qui a besoin de sang neuf.

Guy Etienne •

L’agriculture est considérée comme un secteur en plein essor mais menacée par le vieillissement des exploitants. 30% d’entre eux ont plus de 60 ans en Martinique. Préparer l’avenir est donc un enjeu majeur, d’où l’importance des formations dispensées dans les établissements spécialisés comme celui du Robert. 220 élèves y sont inscrits pour l’année scolaire 2022/2023. Mercredi 14 septembre 2022, une délégation de la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), s’est rendue sur le site, à la découverte de son parcours écologique. Visite au lycée agricole du Robert. • ©Patrice Chateau Degat

