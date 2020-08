Rush dans les librairies de Martinique avant la rentrée

Cette semaine a été consacrée aux derniers achats avant la rentrée des classes à compter du lundi 31 août 2020. Les librairies ont été particulièrement achalandées.

Je viens seulement maintenant, parce-que je pensais que la rentrée n’aurait pas lieu en temps et en heure, vu le contexte. (Une mère de famille)

Effectif renforcé pour faire face au rush

Pour éviter une trop longue attente dans le magasin par rapport aux conditions sanitaires, on a pris des dispositions en installant un distributeur de tickets pour éviter des queues de 50 à 70 personnes.



Les clients peuvent se déplacer en attendant l’apparition de leur numéro sur l’écran de l’espace de vente et sur notre application mobile... C’est une première chez nous cette année.



50 saisonniers

Sur l’ensemble de nos magasins, on a doublé nos effectifs avec environ 50 saisonniers, ce qui représente un coup supplémentaire pour l’entreprise. (Christian Coppet, directeur du réseau des magasins Librairie Antillaise)

Chaque veille de rentrée scolaire, c’est le même constat. Des parents qui se bousculent dans les magasins de prêt-à-porter et surtout dans les librairies pour l’achat des livres.Mais cette année, les files d’attentes semblent plus longues, car nombre de familles s’y sont prises au dernier moment, ne sachant pas si le calendrier serait maintenu par rapport à la situation sanitaire.Ticket en main, masque sur le visage, mais distanciation de sécurité pas toujours respectée, chaque parent prend son mal en patience dans la longue file d’attente, à la grande librairie du centre commercial d'Acajou au Lamentin.C’est pour éviter ce scénario que l’enseigne avait proposé dès le début des grandes vacances de déposer les listes via internet. Ce service virtuel proposait de récupérer en magasin ou de se faire livrer "à domicile, au bureau ou même à la plage", afin d’éviter l'affluence des derniers jours, en cette période de coronavirus.Mais le réflexe de l’achat anticipé en ligne des effets scolaires, ne semble pas encore ancré en Martinique, même si le nombre de commandes par ce biais, a doublé par rapport à l’an dernier observe la direction de ce commerce.Il faut dire également que le confinement, et donc la fermeture des imprimeries, a perturbé la production et l’acheminement des ouvrages.



Cette année, la rentrée des enseignants aura lieu lundi 31 août 2020. Celle des élèves s'effectuera de manière échelonnée à partir du lendemain, 1er septembre.

