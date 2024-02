6 naufragés récupérés au large de Saint-Pierre en Martinique

©Compte X (ex twetter) Préfet de la Martinique

Les écrans d'alerte en mer du CROSS AG - Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane (image d'illustration).

Ce vendredi 23 février 2024 vers 12h30, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane (le CROSS AG), a été informé que 6 personnes étaient tombées à la mer à environ 5 kilomètres au large de Saint-Pierre en Martinique, à la suite du naufrage de leur embarcation. Les 6 personnes sont saines et sauves, puisqu’elles "ont été récupérées et prises en charge par les sapeurs pompiers".

Le CROSS AG (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane) a mis en place "un important dispositif de recherche et de sauvetage" ce vendredi 23 février 2024 à la mi-journée. Cela s’est passé au large de la baie de Saint-Pierre en Martinique, à la suite du naufrage d’une embarcation avec 6 personnes son bord. Pour leur venir en aide, l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972, l’embarcation de la Douane DF 291 Tarpon, le patrouilleur La Combattante de la Marine Nationale et le Perle Express de la compagnie Express des Îles ont été mobilisés sur zone. Les 6 naufragés ont été récupérés et pris en charge à Saint-Pierre par les sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours de la Martinique. Préfecture de Martinique Le préfet de la Martinique, Jean-christophe Bouvier, remercie l’ensemble des équipes pour leur mobilisation et leur engagement dans cette opération de recherche et "appelle une nouvelle fois à la vigilance des usagers de la mer".

