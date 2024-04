La cathédrale de Saint-Pierre de Martinique s’apprête à rouvrir ses portes aux fidèles

Après pratiquement 10 ans de travaux, le chantier de rénovation de la cathédrale de la ville d’art et d’histoire de Martinique est en cours de finitions. L’édifice religieux rouvre officiellement ses portes aux paroissiens le 2 avril 2024.

C’est en décembre 2014 que les travaux de restauration ont débuté à la cathédrale de Saint-Pierre, en Martinique par petites tranches. Puis, en 2023, les ouvriers spécialisés se sont attaqués aux façades et aux deux tours. L’édifice avait été reconstruit en 1923, après la catastrophe de 1902.

"Cela n’a pas été simple… " Christian Rapha

La réfection engagée progressivement depuis décembre 2014 touche à son terme, pour la plus grande satisfaction des fidèles et du maire de la ville d’art et d’histoire.

La cathédrale de la ville d'art et d'histoire de Martinique dans sa nouvelle "robe", après 10 ans de restauration (mars 2024). • ©Gaspard Ferraty

Cela n'a pas été simple, la restauration d’un monument historique de cette dimension et vu le coût porté par une petite ville qui est celle de Saint-Pierre, avec un budget qui est ce qu'il est, sauf que j'étais très bien accompagné par l'État, la Collectivité Territoriale de Martinique, l'Europe. Ce chantier a été financé à plus de 90%, accompagné par des mécènes et tout n'est pas terminé en termes de bouclage financier. Christian Rapha, maire de Saint-Pierre, interrogé par Bertrand Caruge)

Dernière tranche de travaux : "8,300 millions"

Selon la municipalité, le coût total de ce chantier de rénovation "frôle les 12 à 13 millions d'euros". La dernière tranche qui est en cours de finition, aura coûté à elle seule, "8,300 millions" précise le maire. L’objectif était de "restituer la façade ouest de la cathédrale, au plus près de ce qu'elle a été avant 1902".

La cathédrale de Saint-Pierre après rénovation, trône au milieu de la ville, vue depuis la rade pierrotine (mars 2024). • ©Gaspard Ferraty

La cathédrale de Saint-Pierre sera inaugurée dans sa nouvelle "robe" mardi 2 avril 2024 à 8h30, en présence des paroissiens attendus nombreux.