Restaurés par des passionnés, les derniers trains de Martinique sont à Sainte-Marie

La rubrique Fondok s'installe cette semaine à Sainte-Marie. L'occasion de s'intéresser à l’histoire du train en Martinique. En 1950, il y avait 300 kilomètres de réseaux ferrés. Aujourd’hui seuls deux locotracteurs de la distillerie fonctionnent encore.

William Zébina - Marc-François Calmo •

C’est en 1873 que les deux premiers trains sont arrivés en Martinique à l’usine de Dillon à Fort-de-France. Il s’agissait de deux locomotives à vapeur française de la marque Corpet Louvet.

Toutes les usines centrales de Martinique voulaient avoir des trains pour acheminer la canne à sucre à l’usine, et dans un second temps le sucre vers les ports de départ pour l’envoyer en France. Il y avait 20 réseaux indépendants et 48 locomotives à vapeur circulaient sur l’île. La dernière est arrivée en 1931.

Luc Lérandy, professeur d’histoire retraité. • ©William Zébina

À partir de la Seconde Guerre mondiale, les usines de fabrication sont toutes bombardées et détruites en France. Les patrons des habitations achètent alors des locotracteurs américains à moteur diesel.

Le cyclone Édith en 1963 qui a dégradé les réseaux, la baisse des revenus des usines à sucre et l’arrivée des camions et tracteurs, vont entraîner la chute du train dans les années 70.

Sainte-Marie est la seule commune où circule encore le train. • ©William Zébina

Vingt ans plus tard, des passionnés du rail, notamment des retraités de la SNCF et de la RATP, décident de réhabiliter des locotracteurs et une partie des voies à Sainte-Marie avec le soutien de l’habitation Saint James. Ils récupèrent un locotracteur dans la rivière et lui redonnent vie. En 1999, ils créent l’association les rails de la canne à sucre.

Martiniquais et visiteurs peuvent profiter d'une ballade sur 3 kilomètres de rails. • ©William Zébina

Aujourd’hui deux trains circulent à petite vitesse. Ils partent de la distillerie de Sainte-Marie et voyagent sur près de 3 kilomètres de rails à travers la canne, passent devant le musée de la banane avant de revenir. Chaque année de nombreux Martiniquais et visiteurs s’offrent cette belle balade atypique.