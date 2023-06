Saisie de drogue et d’alcool dans les parloirs de la prison de Ducos en Martinique

Alcool, produits stupéfiants ou smartphones, depuis le mois de janvier 2023, les saisies de ce genre sont assez régulières dans les Unités de Visites Familiales à la maison d’arrêt de Ducos.

Ces parloirs sont spécialement dédiés à maintenir le lien entre la personne incarcérée et ses proches. Mais cet espace d’intimité ouvert 6 heures par jour, n’est pas sous surveillance.

Le phénomène perdure depuis plusieurs années à l'intérieur de la maison d'arrêt de Martinique, où la surpopulation carcérale comme dans beaucoup d’autres établissements de France, accentue les difficultés. Le syndicaliste évoque même un "réseau" de trafiquants à Ducos.

Une telle quantité de produits saisie, ce n’est pour une consommation personnelle, ce qui signifie qu’il y a vrai réseau de trafic à l’intérieur de la prison (…). Et plus il y a des détenus dans une cellule, plus ceux-ci profitent du manque de personnel. Résultat, plus de trafics, plus de violences entre détenus et à l’encontre du personnel.