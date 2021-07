Santé en Martinique : les syndicats préparent une mobilisation contre les mesures annoncées par le Président Macron

Depuis ce jeudi (15 juillet) et durant deux jours, une intersyndicale de la santé réunie les agents des hôpitaux publics en organisant des assemblées générales sur les différents sites.

Il s’agit pour les organisations CDMT, CGTM, CONVERGENCE INFIRMIÈRES 972, FO, UGTM, et USAM, de préparer une mobilisation prévue le mercredi 21 juillet 2021, "à la hauteur des enjeux et des attaques contre nos droits fondamentaux" selon les représentants des personnels.

Au lieu d’apporter des réponses pérennes aux difficultés supplémentaires que nous rencontrons depuis un an et demi, ce gouvernement et son Président nous proposent du bâton : vaccines-toi ou vas-t-en !

(L’intersyndicale)