Sargasses : près de 5 millions d’euros mutualisés pour le ramassage des algues envahissantes en mer

Depuis plusieurs années, beaucoup de communes de l’île souffrent de l’envahissement récurrent des sargasses. Les riverains sont incommodés par l’odeur de ces algues brunes, également nocives pour certains appareils domestiques, sans parler de l'impact économique pour les commerçants installés sur le bord de mer.

En dehors des efforts déployés par les villes concernées, avec l’appui des communautés d’agglomérations pour tenter de repousser le phénomène, la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), l’Etat et l’Union Européenne ont décidé de mutualiser des fonds supplémentaires.

Les moyens mobilisés par ce GIP sont dédiés à la gestion des bancs de sargasses au large, avant qu’ils n’atteignent le littoral.

On a réussi à faire passer cette priorité qu’est le ramassage en mer et bien sûr cette mutualisation va nous permettre non pas des d'éliminer ou d'écarter les actions menées par les EPCI, les communes et autres acteurs, mais de les fédérer. C'est environ 5 000 000 d'euros qu'on mobilise, l'Etat, l'Europe et nous [CTM], et pour des actions ensemble.