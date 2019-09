Le sauvetage de 14 marins en plein ouragan, est en cours

Le sauvetage se déroule en dépit d'une météo défavorable avec des creux de 7 m et une visibilité inférieure à 1 mille nautique, en raison de la présence du puissant ouragan Lorenzo, "ce qui augmente considérablement le temps de recherche", indiquent les sauveteurs.



Le NHC (National Hurricane Center), partenaire du CROSS AG dans cette opération, a mis à disposition sur la zone de recherche un avion de type "Super Hercule" afin d’assister le minéralier dans ses recherches.



La frégate de surveillance de la marine nationale "Ventôse" et son hélicoptère de type "Panther" ont appareillé sur alerte depuis Fort-de-France jeudi soir (26 septembre 2019), à 20h10. Le navire français rejoindra le dispositif de recherche dans la nuit de dimanche à lundi.



"L’ouragan Lorenzo se déplace toujours vers le nord et aurait tendance à repartir vers l’ouest. Ce mouvement, s’il se confirme, contribuerait à calmer l’état de la mer et faciliter les recherches", précise la préfecture de Martinique.